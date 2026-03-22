Экс-советник Трампа указал на то, что Киев стал обузой для Запада

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Пападопулос: атака на газовоз показала, что Украина стала обузой для США и ЕС
Gleb Garanich/Reuters

Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» свидетельствует о превращении Украины из внешнеполитического инструмента в обузу для стран Запада. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его словам, этот инцидент не окажет существенного влияния на глобальные рынки энергоресурсов, однако он демонстрирует более важное явление, чем сама атака.

»Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — уточнил Пападопулос.

Министерство транспорта России 3 марта сообщило о том, что газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что судно, перевозившее 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли спастись, однако двое моряков получили травмы.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал нападение на «Арктик Метагаз» террористическим актом.

Ранее Патрушев заявил о мерах в случае угроз торговому флоту России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
