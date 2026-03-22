Пападопулос: атака на газовоз показала, что Украина стала обузой для США и ЕС

Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» свидетельствует о превращении Украины из внешнеполитического инструмента в обузу для стран Запада. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его словам, этот инцидент не окажет существенного влияния на глобальные рынки энергоресурсов, однако он демонстрирует более важное явление, чем сама атака.

»Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу», — уточнил Пападопулос.

Министерство транспорта России 3 марта сообщило о том, что газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что судно, перевозившее 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли спастись, однако двое моряков получили травмы.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал нападение на «Арктик Метагаз» террористическим актом.

Ранее Патрушев заявил о мерах в случае угроз торговому флоту России.