Путин назвал терактом нападение на российский газовоз в Средиземном море

Нападение на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море — теракт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными вещами. По словам Путина такими действиями Украина кусает руку Европы.

«Получается, что киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно, руку от Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», — сказал российский лидер.

Минтранс РФ сообщил, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным ведомства, атаку совершили с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

Ранее в атаке ВСУ на российский газовоз увидели след страны НАТО.