Патрушев заявил о мерах в случае угроз торговому флоту России

«Ъ»: Патрушев допустил конвоирование торгового флота России кораблями ВМФ
Россия предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что кампания, развернутая против судов, которые перевозят грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.

«В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались», — добавил он.

При этом риски террористических и диверсионных угроз в отношении судов не снижаются, что приводит к необходимости реализовать целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства, отметил Патрушев.

По его мнению, одной из таких мер может стать «возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами». Кроме того, на судах рассматривается возможность размещения специальных средств защиты, а также конвоирование торгового флота кораблями ВМФ.

3 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать.

Ранее Захарова назвала нападение на «Арктик Метагаз» терактом.

 
