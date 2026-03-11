Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив

Иран угрожает прекратить все поставки нефти через Ормузский пролив
соцсети

Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив для США, Израиля или их союзников. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель компании Khatam Al-Anbia, которая управляет предприятиями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что любое судно или танкер с нефтью, принадлежащие США, Израилю или их союзникам, станут для Исламской Республики законной целью.

Накануне корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

По информации продюсера CBS, ветерана Афганистана Джима ЛаПорта, за прошедшие годы количество морских мин у Исламской Республики оценивалось в 2-6 тысяч единиц.

Позднее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран минировал Ормузский пролив или полностью перекрывал движение судов там, но у него определенно есть все возможности для этого.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!