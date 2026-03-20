В ЕС придумали способ снизить цены на энергоносители

Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет стабилизировать цены и укрепить энергетическую независимость Евросоюза. Об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует «Интерфакс».

Она полагает, что чем больше в Европе будет возобновляемых источников энергии и объектов ядерной энергетики, тем ниже будут цены.

«Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен», — отметила фон дер Ляйен, напомнив, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

