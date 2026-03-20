Путин назначил послов России в трех странах Африки

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе, назначив послов в трех государствах Африки. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Лидер страны назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Малави и Зимбабве, а Андрея Ордаша — послом РФ в Республике Гана.

Бердников освобожден от обязанностей посла России в Гане и Либерии. Путин также освободил от обязанностей посла России в Зимбабве и Малави Николая Красильникова.

20 февраля Путин провел кадровые перестановки в МИД. Он освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ и назначил его послом в Турции. Кроме того, президент уволил Георгия Борисенко с должности посла РФ в Египте и полпреда РФ при Лиге арабских государств в Каире по совместительству и назначил его заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

6 марта 2025 года Путин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

