Такер Карлсон рассказал, чем закончится война Европы с Россией

Журналист Карлсон: Европа не победит в войне с Россией
Alex Brandon/AP

Европа не сможет одержать победу в случае войны с Россией. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью изданию The Economist.

По словам журналиста, он «злится» на европейских политиков, которые являются «лжецами» и занимаются «обманом» своих народов. Карлсон отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон разговорами о якобы существующей российской угрозе отвлекают внимание своих граждан от «катастроф», которые происходят в их странах.

«Когда Кир Стармер, Мерц или Макрон отвлекают внимание от катастроф, которые происходят в их собственных странах, и заявляют, что настоящим врагом является Россия, я вижу здесь обман и предательство собственного народа. Я презираю это. Они не намерены воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт», — отметил Карлсон.

Также американский журналист иронично пожелал «удачи» европейцам, считающим, что они могут победить Россию.

В недавнем интервью итальянской газете La Repubblica министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Европа должна воспринимать возможную угрозу со стороны России серьезно, но «без паники». А в феврале он призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды».

В марте постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский говорил, что у него нет сомнений в подготовке Европы к войне с Россией.

При этом в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать обязательство не нападать на страны ЕС.

Ранее Европе посоветовали справиться с синдромом холодной войны с Россией.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!