Такер Карлсон призвал молиться

Такер Карлсон призвал молиться для спасения мира
Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X призвал молиться для спасения мира.

«Молитесь, чтобы заклятие рассеялось и мир был спасен», — написал он.

До этого Карлсон во время своего подкаста заявил, что Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским поддерживает «настоящих нацистов». Он при этом отметил, что к правительству Зеленского очень близок Израиль.

5 марта президент США обрушился с критикой на Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. По мнению главы Белого дома, журналист потерял ориентиры. Он заявил, что давно знал, что Карлсон не с MAGA (Make America Great Again), суть которой состоит в том, чтобы «спасти страну и снова сделать ее великой».

Карлсон после начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана осудил действия Вашингтона, он назвал эту военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

Ранее стало известно о попытках Карлсона отговорить Трампа от удара по Ирану.

 
