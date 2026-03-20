Мелони призвала выполнить требование Венгрии к Украине

Мелони: нужно открыть трубопровод «Дружба» для выдачи кредита для Украины

Для того, чтобы Венгрия перестала блокировать кредит для Украины на €90 млрд, достаточно открыть нефтепровод «Дружба». Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет ТАСС.

«Эта проблема разрешима, достаточно проявить гибкость с обеих сторон: с одной стороны открыть «Дружбу», и с другой стороны автоматически разблокируют €90 млрд», — отметила Мелони.

19 марта на саммите ЕС члены союза не смогли утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Венгрия имеет полное право блокировать кредит для Украины, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что из-за ситуации с трубопроводом «Дружба» кредит останется заблокированным.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС будет добиваться предоставления Украине кредита «тем или иным способом».

Еще в феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев остановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».



Ранее Мерц обвинил Орбана в нарушении одного из принципов Евросоюза.