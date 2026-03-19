Габбард заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране не совпадают

Глава нацразведки Габбард: цели США и Израиля в войне в Иране различаются

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила, что цели, поставленные правительствами США и Израиля в войне против Ирана , «различны», добавив, что она не знает, поддержит ли Израиль заключение сделки с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Как видно из проведенных операций, израильское правительство сосредоточилось на нейтрализации иранского руководства и устранении ряда его членов, начиная, очевидно, с аятоллы, верховного лидера, и они продолжают уделять этому внимание», — заявила Габбард на слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по глобальным угрозам США.

До этого бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Габбард должна уйти в отставку. Он аргументировал это тем, что глава национальной разведки ранее выражала несогласия с политикой президента США Дональда Трампа. Болтон отметил, что «рад» недавней отставке директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента, и понадеялся, что Тулси Габбард тоже уйдет со своей должности.

9 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию в мире. В том числе главы государств обменялись мнениями по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.



