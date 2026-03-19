Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Габбард заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране не совпадают

Глава нацразведки Габбард: цели США и Израиля в войне в Иране различаются
Mike Segar

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила, что цели, поставленные правительствами США и Израиля в войне против Ирана , «различны», добавив, что она не знает, поддержит ли Израиль заключение сделки с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Как видно из проведенных операций, израильское правительство сосредоточилось на нейтрализации иранского руководства и устранении ряда его членов, начиная, очевидно, с аятоллы, верховного лидера, и они продолжают уделять этому внимание», — заявила Габбард на слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по глобальным угрозам США.

До этого бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Габбард должна уйти в отставку. Он аргументировал это тем, что глава национальной разведки ранее выражала несогласия с политикой президента США Дональда Трампа. Болтон отметил, что «рад» недавней отставке директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента, и понадеялся, что Тулси Габбард тоже уйдет со своей должности.

9 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию в мире. В том числе главы государств обменялись мнениями по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в США захотели, чтобы союзники активизировали действия по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!