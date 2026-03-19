Трамп высказался о безопасности в Ормузском проливе

Трамп: США не нуждаются ни в чьей помощи с безопасностью в Ормузском проливе

США не нуждаются ни в чьей помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Нам ничего не нужно. <...> Честно говоря, нам ничего не нужно ни от Японии, ни от кого-либо еще. Но я думаю, что это правильно, что они проявляют инициативу», — сказал он во время встречи с японским премьер-министром Санаэ Такаити.

До этого Трамп раскритиковал блокировку иранцами Ормузского пролива. По его словам, вместо того, чтобы сдаться на милость «победителя», Иран продолжает «творить, что хочет».

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

