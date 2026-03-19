Песков рассказал о контактах России и Кубы

Россия находится в диалоге с руководством Кубы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы в постоянном диалоге с руководством Кубы, и, конечно, мы обсуждаем вопросы, как помочь острову в такой непростой ситуации», — сказал он.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. До этого глава Белого дома, общаясь с журналистами, сказал, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.