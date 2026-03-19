«Как будто войны нет»: Лукашенко поприветствовал спецпосланника США неожиданной фразой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поприветствовал спецпосланника президента США Джона Коула неожиданной фразой. Видео с моментом встречи двух политиков во Дворце Независимости в Минске опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На записи показано, что, Лукашенко, увидев Коула, улыбнулся и распахнул руки, чтобы его обнять. Одновременно с этим он сделал ему комплимент по поводу внешнего вида.

«Джон, как будто войны нет! На тебя никакого влияния не производят эти проблемы и войны мировые…» — поприветствовал белорусский лидер американского гостя.

«Это хорошо», — ответил Коул.

После этого Лукашенко и Коул обнялись и пожали друг другу руки.

19 марта во Дворце Независимости в Минске проходят белорусско-американские переговоры. Александр Лукашенко принимает делегацию во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия и США обсуждают ряд вопросов, в том числе возобновление работы посольства, освобождение заключенных, а также экономические вопросы и санкции.

Ранее Лукашенко признался, что по-прежнему является сторонником Трампа.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!