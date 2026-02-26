Лукашенко приехал в Кремль

РИА: Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным в Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.

До этого Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым заявил, что не существует той силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

Ранее Лукашенко предупредил, что мир втягивается в безумную гонку вооружений.