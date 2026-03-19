Аналитик предсказал колебания цен на нефть до $120 за баррель

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что котировки нефти марки Brent закрепились выше $100 за баррель, в ближайшее время стоимость продолжит формироваться под давлением этого фактора. Ожидаются колебания цен от $95 до $120 за баррель, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он напомнил, что цены Brent уже подскакивали до до $112-113 за баррель, отметив, что дополнительную напряженность создает ситуация на срочном рынке. Так, летние фьючерсные контракты торгуются выше $100 – по мнению Шнейдермана, это объясняется ожиданиями участников рынка на фоне затягивания конфликта и сокращения предложения.

На ближайшую перспективу аналитик спрогнозировал крайнюю чувствительность рынка к новостному фону, а именно – событиям на Ближнем Востоке.

«При отсутствии деэскалации не исключены новые импульсы роста на фоне любых сообщений о перебоях поставок или расширении конфликта, — считает Шнейдерман. — В базовом сценарии на предстоящую неделю можно ожидать колебания котировок Brent в широком диапазоне $95-120 за баррель».

Напомним, сегодня цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта 2025 года превысила $111 за баррель. Глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев считает, что уход американских войск из Ормузского пролива может спровоцировать резкий рост цен на нефть – по его прогнозу, они могут превысить $200 долларов за баррель.

Ранее в саудовском порту остановили погрузку нефти после атаки БПЛА.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
