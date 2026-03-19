СМИ рассказали о новой фазе войны в Иране

Война США и Израиля с Ираном вышла на новую фазу из-за увеличения числа атак на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Усиление числа атак на нефтегазовую инфраструктуру Персидского залива выводит американо-израильскую войну с Ираном на новый опасный этап, который грозит усугубить кризис в сфере глобальных поставок энергоносителей», — отмечает газета.

WSJ отмечает, что 18 марта Израиль ударил по газовому месторождению Южный Парс, которое является крупнейшим в мире.

Иран в свою очередь ответил атаками на крупный газовый хаб в Катаре и ударом по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, в результате которого обломки упали рядом с нефтеперерабатывающим заводом.

WSJ пишет, что Израиль и Иран уже наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако новые атаки затронули важнейшие мировые центры, связанные с энергоресурсами, и повысили вероятность ответных ударов по нефтегазовым объектам, подчеркнуло СМИ.

«Нападение на эти объекты приведет к новым последствиям для энергетического сектора, которые будут выходить за рамки закрытия Ормузского пролива. Время, необходимое для восстановления объектов после повреждений, может превысить продолжительность войны», — заявил руководитель отдела ценообразования СПГ в ценовом агентстве Argus Media Мартин Сеньор.

Издание также пишет, что нападение на Южный Парс напрямую затронуло ключевой источник добычи газа, и после этого Иран прекратил поставки газа в Ирак, под угрозой могут оказаться и поставки в Турцию. Представитель энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер заявил, что сокращение поставок газа в Турцию может привести к тому, что дефицит предложения отразится на мировых рынках. И Турции, чтобы восполнить его, придется покупать больше газа у России или участвовать в тендерах на поставки сжиженного природного газа.

18 марта был нанесен удар по иранским объектам нефтяной промышленности, а именно по месторождению «Южный Парс» и району Ассалуйе.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля нанести удар по нефтяному месторождению «Южный Парс». До этого государственная телерадиокомпания IRIB сообщала, что Иран намерен в скором времени атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

