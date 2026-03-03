Суд Варшавы продлил арест археологу Бутягину

Окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 1 июня, сообщает РИА Новости.

Заседание проходило без его присутствия. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме, журналисты на него не допущены.

Кроме того, суд 18 марта возобновит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции российского археолога.

До этого сторона защиты российского археолога Александра Бутягина просила освободить его из-под ареста под залог в размере 50 тыс. злотых (примерно $14 тыс.) и полицейский надзор.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее ученых обязали согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны.