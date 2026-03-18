Президент Кубы пообещал оказать США «непреодолимое сопротивление»

Куба готова оказать «непреодолимое сопротивление» США в случае атаки со стороны Вашингтона. Об этом в соцсети X написал президент страны Мигель Диас-Канель.

По его словам, США ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного строя, обвиняют страну в «слабой экономике, которую Штаты атакуют и пытаются изолировать более шести десятилетий».

«Они объявляют о желании и планах захватить страну, ее ресурсы и имущество. Они стремятся навредить экономике, чтобы заставить нас сдаться. Только так мы сможем объяснить ожесточенную экономическую войну, которая ведется против всего населения в качестве коллективного наказания. В худшем случае Куба уверена в неоспоримой истине: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением», — написал он.

17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США очень скоро «что-то» сделают с Кубой. До этого Трамп заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой, а если этого не случится, то Штаты сделают то, что «должны» в отношении островного государства.

Также Трамп угрожал Кубе «недружественным переворотом» и говорил, что в стране в ближайшее время произойдет смена правящего режима.

Недавно Bloomberg писал, что США хотят использовать финансовое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от США, а также сменить президента Мигеля Диас-Канеля.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа о «захвате» Кубы.