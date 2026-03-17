В Кремле прокомментировали слова Трампа о «захвате» Кубы

Россия готова оказать всю посильную помощь Кубе на фоне эмбарго. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия контактирует с руководством Кубы на экспертном и рабочем уровнях. Песков подчеркнул, что Куба — независимое государство, которое сталкивается с экономическими трудностям на фоне эмбарго США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. До этого глава Белого дома, общаясь с журналистами, заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.