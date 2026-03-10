ЕС призвали вернуться к закупкам российских энергоресурсов

Депутат Орбан: нужно немедленно вернуть газ и нефть из РФ на европейский рынок

Евросоюз должен разрешить доступ российских энергоресурсов на европейский рынок, чтобы избежать резкого повышения цен на энергоносители. Об этом на своей странице в соцсети X написал депутат нацсобрания Венгрии Балаж Орбан.

По его словам, Брюссель по-прежнему с точки зрения идеологии подходит к теме энергоресурсов – даже когда Европа находится под угрозой очередного резкого повышения цен на нефть. И этот подход надо менять, считает политик.

«Если Евросоюз немедленно не изменит свою нынешнюю санкционную политику и не разрешить возвращение российской нефти и газа на европейский рынок, дальнейшее повышение цен на энергоносители станет неизбежным. А когда растут цены на энергоносители, повышаются и остальные цены, что нанесет серьезный удар по европейской экономике и европейским семьям», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что «глобальные последствия конфликта на Ближнем Востоке для Европы могут многократно усилиться», и поэтому ЕС нужно «отбросить идеологические догмы» и разрешить доступ российских энергоресурсов на европейский рынок.

«Позиция венгерского правительства ясна: экономику Европы и европейцев необходимо защищать, а не приносить в жертву энергетическим войнам», — подчеркнул он.

9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить все санкции в отношении российской нефти. До этого с аналогичным призывом выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что ЕС должен отменить запреты на поставки газа и нефти из РФ, чтобы избежать роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В январе 2026 года ЕС официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. При этом к концу 2027 года Еврокомиссия также собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в США призвали навсегда отметить санкции против российской нефти.