Представитель Ирана рассказал о поддержке от России и Китая

Глава МИД Ирана Аракчи сообщил о «политической и иной» поддержке России и Китая
Asad/Global Look Press

Иран в условиях конфликта с Соединенными Штатами и Израилем получает различную поддержку со стороны Российской Федерации и КНР. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу NBC News.

«Они поддерживают нас политически и иным образом», — ответил Аракчи на вопрос о том, помогают ли Россия и КНР Ирану в конфликте с Израилем и США.

До этого Аракчи заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал операцию против Исламской Республики из чувства мести. Он сообщил, что изначально Штаты рассматривали сложные ядерные переговоры как сделку с недвижимостью. В итоге нереалистичные ожидания американского лидера не оправдались и произошла бомбардировка стола переговоров.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Исламской Республике тем, что Вашингтон исчерпал терпение из-за нежелания Тегерана отказаться от своих ядерных амбиций. В результате развернувшейся кампании были атакованы многие города в Иране. От одного из ударов пострадала резиденция верховного лидера Али Хаменеи, и он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке.

