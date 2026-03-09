Лихачев заявил об участии Путина в решении вопросов безопасности на АЭС в Иране

Президент РФ Владимир Путин лично участвует в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности российских сотрудников атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом в ходе интервью для издания «Страна Росатом» рассказал генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Знаю, что <...> Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — рассказал Лихачев.

Он подчеркнул, что регулярно передает руководству РФ информацию о ситуации на станции и том положении, в котором оказались занимающиеся строительством новых энергоблоков АЭС россияне.

3 марта генеральный директор «Росатома» заявил, что сотрудников корпорации начали эвакуировать с АЭС «Бушер» в Иране на фоне военной операции США и Израилем против Исламской Республики. По словам специалиста, всего в «этой зоне» находились 639 человек.

Впоследствии ситуацию прокомментировал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он обратил внимание, что взрывы происходят в километрах от линии физзащиты атомной электростанции.

Ранее посол Израиля прояснил ситуацию с ударами по АЭС «Бушер» в Иране.