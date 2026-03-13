СМИ сообщили о новом плане Трампа по ослаблению режима в Иране

Президент США Дональд Трамп планирует провести «целенаправленную кампанию» по ослаблению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), чтобы дать иранскому населению «новый импульс» для свержения режима. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Издание пишет, что целью США будет ослабление КСИР до такой степени, чтобы стало возможно восстание внутри Ирана.

«Сейчас они недостаточно слабы, но через три-четыре недели станут такими. <…> Будут предприняты попытки задействовать силы внутри Ирана. Возможно, падет какой-нибудь город или военные сменят сторону», — отметил источник.

Также издание отмечает, что США и Израиль разошлись в вопросе смены власти в Иране. И если Иерусалим рассматривает это условие как главную цель войны, то США воспринимают его как «дополнительный бонус».

Кроме того, портал написал, что Трамп готов продолжать конфликт с Ираном еще как минимум три-четыре недели. Также 11 марта президент США заявил, что война с Ираном скоро закончится, так как в Иране «практически не осталось целей для ударов». При этом телеканал CNN сообщал, что, согласно оценкам американской разведки, иранский режим не демонстрирует признаков неминуемого краха.

Также газета The Wall Street Journal писала, что Трамп готов поддержать ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если он не примет требования США.

Ранее WSJ сообщила о возможности тайных операций США в Иране после конфликта.