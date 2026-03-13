Экс-посол Франции упрекнул власти США в «безответственном невежестве»

Американские власти проявили «безответственное невежество» в конфликте против Ирана. Об этом в соцсети X написал бывший посол Франции в США и Израиле, а также экс-постпред страны в Организации объединенных наций (ООН) Жерар Аро.

«Безответственное невежество, проявленное администрацией США в этой войне, поразительно. Невежество в отношении Ирана, его режима, его вероятной стратегии, Израиля, уязвимости региона, критической важности Ормузского пролива, зависимости мировой экономики и так далее», — написал он.

Недавно портал Axios сообщил, что операция США и Израиля против Ирана может продлиться еще как минимум две-три недели. Также помощник и старший советник главнокомандующего Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани рассказал, что конфликт может завершиться до праздника Ноуруз, который пройдет 21 марта.

12 марта секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани отметил, что Иран не закончит конфликт, пока США не расплатятся за агрессию. А 9 марта президент США Дональд Трамп заявил, что война практически завершена. При этом CNN сообщил, что, по данным американской разведки, признаков краха иранского режима пока нет.

Ранее Иран сообщил об ударах по целям в Израиле, Иордании и Бахрейне.