Иран сообщил об ударах по целям в Израиле, Иордании и Бахрейне

КСИР: Иран атаковал объект ВВС Иордании, базы США в Бахрейне и цели в Израиле
Khalil Ashawi/Reuters

В ночь на 13 марта Иран атаковал базу Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции, передает агентство ISNA.

«Ракетами были нанесены удары по районам Тель-Авива, Западного Иерусалима и Эйлата. Кроме того, база Muwaffaq Salti и другие базы США в Манаме и Эрбиле подверглись ударам самых мощных ракет и беспилотных летательных аппаратов КСИР», — отмечается в заявлении.

До этого спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские военнослужащие нанесли удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») и якобы «вывели его из строя».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.

 
