Политика

В США оценили решение о выводе части российской нефти из-под санкций

Эксперт Фишман: США одним махом сняли огромное давление с России
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Временный вывод части российской нефти из-под ограничений США фактически означает «отмену нефтяных санкций против России». Об этом газете The New York Times заявил старший научный сотрудник и директор Центра геоэкономических исследований при Совете по международным отношениям Эдвард Фишман.

«Одним махом мы сняли огромное давление с России. <…> Меня действительно беспокоит, что это фактически означает отмену нефтяных санкций против России», — сказал Фишман.

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, его правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное разрешение на покупку находящейся в море российской нефти «краткосрочная и узкоспециализированная мера», которая не принесет для России значительной выгоды.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что мера коснется 100 млн баррелей российской нефти. При этом Bloomberg написал, что США вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов, находящихся на 25 танкерах.

Ранее в США назвали главного победителя от войны с Ираном.

 
