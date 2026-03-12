Размер шрифта
В США рассказали о запасах нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Райт: резервы нефти США составляют порядка 415 млн баррелей
Gregory Bull/AP

Резервы нефти США в настоящее время составляют порядка 415 млн баррелей. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр энергетики Крис Райт.

«У нас сейчас в запасе порядка 415 млн баррелей. К сожалению, администрация Байдена задействовала почти 300 млн баррелей, в основном для того, чтобы снизить цены на бензин в США к промежуточным выборам», — сказал он.

По словам Райта, в следующем году США планируют пополнить нефтяные резервы на 200 млн баррелей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также Иран заявил о перекрытии Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее в США сообщили о панике в администрации из-за резкого скачка цен на нефть.

 
