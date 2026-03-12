США заявили о продолжении поставок оружия Киеву

В НАТО заявили о продолжении поставок оружия Киеву, несмотря на операцию в Иране

Поставки оружия Украине продолжаются, несмотря на текущую военную операцию в Иране. Об этом заявил в ходе слушаний в сенате США главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает РИА Новости.

«Что касается поставок, я бы сказал следующее: мы продолжаем поставлять боеприпасы на Украину», — отметил он.

До этого в Европе рассказали, что поставки американского оружия на Украину могут прекратиться из-за того, что США быстро расходуют зенитные боеприпасы в войне с Ираном.

Издание отмечает, что США и их союзники в Персидском заливе уже израсходовали в ходе операции против Ирана сотни ракет Patriot, истощив запасы вооружений. Также европейцы обеспокоены и тем, что под угрозой может оказаться и «более широкий канал поставок» оружия для Украины.

11 марта издание Spiegel сообщало, что руководство Украины крайне обеспокоено грядущими проблемами с поставками вооружений из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Также издание Bloomberg написало, что значительный расход в войне против Ирана американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot может ослабить противовоздушную оборону Украины.

Ранее в Европе рассказали о «мрачном сценарии» для Украины из-за атаки США на Иран.