В Иране назвали Трампа «самим сатаной»

Советник Сафави: Трамп — самый коррумпированный и глупый президент США
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп является «самим сатаной», а также «самым коррумпированным и глупым» из глав Белого Дома. Об этом заявил старший военный советник Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Яхья Рахим Сафави государственному телевидению Ирана, пишет французская газета Le Figaro.

Сафави отметил, что Трамп «сам сатана» и пообещал, что Иран уничтожит Израиль.

«Трамп — самый коррумпированный и глупый президент Америки. <…> На Ближнем Востоке Израиль и Иран не могут сосуществовать. Должен остаться только один из двух. Останется Иран, а сионистский режим, несомненно, будет уничтожен», — отметил Яхья Рахим Сафави.

11 марта в Тегеране заявили, что готовы обсуждать дипломатическое урегулирование конфликта с США только при наличии «реальных» гарантий безопасности и признания права страны на полный ядерный цикл на объектах атомной энергетики.

Также иранский посол в России Казем Джалали отметил, что переговоры будут возможны после того, как Тегеран поставит «агрессора» на место. Также он подчеркнул, что республика не отказывается от дипломатии.

При этом 11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «практически подошел к черте». До этого он также отметил, что война с Ираном «скоро закончится».

Ранее на Западе признали, что Ирану достаточно поразить всего две цели, чтобы победить.

 
