Стало известно, сколько Израиль и США будут атаковать Иран

Axios: Израиль и США будут бить по Ирану еще минимум две недели

Израиль и США в рамках операции против Ирана планируют планируют атаковать Исламскую Республику еще минимум две недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Также президент США Дональд Трамп в интервью изданию заявил, что война с Ираном закончится «скоро». По его словам, в Исламской Республике «практически не осталось ничего, на что можно было бы нацелиться».

«Каждый раз, когда я хочу, чтобы это закончилось, это заканчивается», — заключил Трамп.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора детально не обсуждали вопрос снятия американских санкций с российской нефти.

После переговоров Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне Владимир Путин заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

