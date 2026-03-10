Размер шрифта
В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Трамп снятие американских санкций с России

Песков: Путин и Трамп детально не обсуждали тему санкций на нефть России
Kevin Lamarque/Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора детально не обсуждали вопрос снятия американских санкций с российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Столь детально тема не фигурировала. Хотя последствия [от санкций] для мировой экономики известны и Трампу, и Путину», — сказал представитель Кремля.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

После переговров Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне Владимир Путин заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заподозрили США в открытой поддержке России.

 
