Стало известно, кто мешает переговорам США и Ирана

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном на данном этапе действительно возможны, но основная проблема заключается не в позиции США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился востоковед, политолог Андрей Чупрыгин.

«Судя по всему, президент Дональд Трамп оказался в ловушке своего собственного изобретения и уже готов к переговорам. Я имею в виду ценовую ловушку на нефть и нефтепродукты. Он уже начинает искать пути достойного выхода из сложившейся ситуации. Впереди у него выборы в конгресс и начало предвыборной кампании, а вот подорожание бензина в США — это всегда красная тряпка для избирателей. Поэтому что-то с этим надо делать, но пока ни сам Трамп, ни его команда не понимают что», — сказал политолог.

Однако главным препятствием для начала переговоров, по мнению спикера, является позиция Израиля и самого Ирана.

«Иранское руководство уже предупредило, что они, а не США или Израиль, будут решать, когда война закончится. Конечно же, они будут пытаться выбить при любых переговорах наиболее выгодные условия. Позиция Израиля совершенно точно не располагает вообще ни к каким переговорам. Премьер-министр Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что воевать собирается до последнего, до полного решения проблемы с угрозой, исходящей из Ирана», — отметил Чупрыгин.

При этом он не исключил, что предварительные контакты о возможных переговорах между сторонами могут уже вестись, но подобные контакты в той или иной форме всегда есть между воюющими сторонами.

«Гарантии, которые якобы хочет получить Иран, выглядят достаточно странно, на самом деле. Письменные гарантии о ненападении можно будет нарушить в любой момент, это уже не новость. Да и ядерную программу Штаты точно не дадут возобновить Тегерану, потому что это то, из-за чего по сути и начиналась кампания», — заключил Чупрыгин.

Иран не принимает посреднические инициативы о прекращении огня и выдвигает собственные условия для начала переговоров с США. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — отмечается в сообщении.

