Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Испании выступили против требования США к странам НАТО

Премьер Санчес: Испания категорически против выделения 5% ВВП на оборону
Andrea Comas/Reuters

Испания выступает против требования к странам НАТО о выделении 5% ВВП на оборону. Об этом в интервью изданию elDiario.es заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Мы также категорически против выделения 5% ВВП на оборону. Почему? Потому что это не подстегнет и не укрепит европейскую оборонную промышленность, а, наоборот, сделает нас гораздо более зависимыми от американской промышленности», — отметил он.

При этом Санчес подчеркнул, что Европе «необходимы прочные трансатлантические отношения», и их укрепление требует усиления экономического роста, безопасности и общей обороны в Европе. При этом такое положение дел испанский премьер назвал «парадоксальным».

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать торговые отношения с Испанией, так как она отказалась увеличивать военные расходы до 5% ВВП. Также в октябре 2025 года Трамп говорил, что Испанию, вероятно, нужно исключить из состава НАТО за нежелание повышать расходы на оборону до 5%.

В июне 2025 года страны НАТО согласились направлять на оборону ежегодно до 5% ВВП. После этого премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду достаточно тратить 2,1% ВВП на оборону, чтобы выполнить поставленные перед ним цели. А в январе 2025 года Санчес отметил, что за последние 10 лет Испания на 70% увеличила расходы на оборону.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп также заявил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

Ранее премьер Испании призвал отменить право вето в ООН из-за России и США.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!