В Испании выступили против требования США к странам НАТО

Испания выступает против требования к странам НАТО о выделении 5% ВВП на оборону. Об этом в интервью изданию elDiario.es заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Мы также категорически против выделения 5% ВВП на оборону. Почему? Потому что это не подстегнет и не укрепит европейскую оборонную промышленность, а, наоборот, сделает нас гораздо более зависимыми от американской промышленности», — отметил он.

При этом Санчес подчеркнул, что Европе «необходимы прочные трансатлантические отношения», и их укрепление требует усиления экономического роста, безопасности и общей обороны в Европе. При этом такое положение дел испанский премьер назвал «парадоксальным».

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать торговые отношения с Испанией, так как она отказалась увеличивать военные расходы до 5% ВВП. Также в октябре 2025 года Трамп говорил, что Испанию, вероятно, нужно исключить из состава НАТО за нежелание повышать расходы на оборону до 5%.

В июне 2025 года страны НАТО согласились направлять на оборону ежегодно до 5% ВВП. После этого премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду достаточно тратить 2,1% ВВП на оборону, чтобы выполнить поставленные перед ним цели. А в январе 2025 года Санчес отметил, что за последние 10 лет Испания на 70% увеличила расходы на оборону.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп также заявил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

