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В Испании ответили на угрозу Трампа из-за нежелания Мадрида увеличить военные траты

Премьер Санчес после угрозы Трампа о пошлинах напомнил о независимости Испании
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Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес после угроз президента США Дональда Трампа из-за отказа Мадрида повысить военные расходы по линии НАТО до 5% ВВП напомнил, что королевство является суверенным, независимым государством. Об этом сообщает El Pais.

После саммита НАТО Санчес заявил, что Испании достаточно тратить 2,1% ВВП на оборону, чтобы выполнить поставленные перед ней альянсом цели. Это вызвало недовольство Трампа. По прибытии на саммит Европейского союза в Брюсселе испанского премьера спросили, обеспокоен ли он из-за угроз введения пошлин со стороны США.

Санчес подчеркнул, что Испания является страной, которая привержена союзникам по НАТО, но также она является независимым государством.

Политик напомнил, что торговая политика — это политика, которая обсуждается Брюсселем от имени всех государств - членов Европейского союза.

При этом в итоговом заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

На фоне позиции Испании Трамп заявил, что Вашингтон заставит Мадрид решиться на невыгодную для него двустороннюю торговую сделку. По словам американского лидера, он планирует лично довести свою позицию до руководства королевства. С точки зрения главы Белого дома, Испания оказалась в НАТО страной, «наиболее враждебно настроенной» к идее повышения расходов армии.

Ранее саммит НАТО назвали «пресмыкательством у ног Трампа».

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