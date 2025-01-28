В Мадриде заявили о существенном росте военных расходов

Санчес: за последние 10 лет Испания на 70% увеличила военные расходы

Испания за последние 10 лет на 70% увеличила расходы на оборону, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с прибывшим в Мадрид генеральным секретарем НАТО Марком Рютте испанская сторона объявила о твердой приверженности довести военные расходы страны до 2% валового внутреннего продукта к 2029 году.

Санчес отметил, что Испания занимает первое место по доле расходов на оборону в операциях, выделяя почти в 10 раз больше, чем в среднем союзники по НАТО. Глава правительства подчеркнул, что в 2024 году Мадрид оказал военную помощь Киеву на €1 млрд.

22 января премьер Испании не дал четкого ответа насчет отправки военных на Украину.

10 января глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес предложила новые курсы по подготовке солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее генсек НАТО призвал «переключить мышление на военное время».