Премьер Испании призвал отменить право вето в ООН из-за России и США

В ООН нужно отменить право вето из-за того, что Россия и США якобы «вносят значительный вклад в мировую нестабильность». Об этом в интервью изданию elDiario.es рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Мы должны отменить право вето в Организации Объединенных Наций. Парадоксально, но двумя постоянными членами Совета Безопасности являются Россия и Соединенные Штаты, две державы, которые в настоящее время вносят значительный вклад в глобальную нестабильность конфликтами на Украине и в Иране», — отметил он.

По словам Санчеса, нужно реформировать ООН, и это «в интересах Европы». И для реформирования системы Европе «придется привлечь» такие крупные страны, как Индия, Китай, Бразилия, а также африканские государства, считает он.

В феврале 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам не имеет ответов и практически не играет никакой роли.

В декабре 2025 года Россия и Индия в совместном заявлении призвали к реформе Совбеза ООН, чтобы «отразить современные реалии и сделать его более представительным». А в сентябре 2025 года Германия, Япония, Индия и Бразилия также выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он «по-настоящему отражал современные геополитические реалии».

