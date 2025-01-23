Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону

Трамп заявил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома подчеркнул, что подобное решение «должно было быть сделано еще давно». По словам американского президента, многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о выделении 2% ВВП на оборону.

«До меня они этого не делали. Я настоял, и они заплатили, потому что в то время США действительно играли решающую роль, но это было несправедливо по отношению к нашей стране», — сказал Трамп.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Глава Белого дома подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. По мнению Трампа, НАТО нужно платить больше средств, и им так или иначе придется сравнять счет с США.

22 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Трамп прав, говоря, что страны – члены НАТО не вкладывают достаточно средств на оборону. По словам политика, сейчас «время не на стороне России», но оно также необязательно может быть на стороне альянса.

Ранее Риттер рассказал об ультиматуме Трампа для стран НАТО.