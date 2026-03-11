Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог оценил громкие заявления Хегсета по поводу Ирана

Политолог Межевич: заявления Хегсета по поводу Ирана ослабляют позицию США
Alex Brandon/AP

Громкие заявления главы Пентагона Пита Хегсета по поводу Ирана ослабляют позицию США в конфликте на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, Николай Межевич.

«По эмоциональности Пит Хегсет очень даже обгоняет Геббельса. <…> Когда же в роли пропагандиста выступает белка-истеричка, коим является министр обороны США, это выглядит странно. И я не думаю, что в данном случае президент Соединенных Штатов этого не заметил», — сказал эксперт.

Уже очевидно, что у США и Израиля блицкриг в Иране не получился, добавил он.

9 марта Хегсет заявил, что война с Ираном «только начинается», а страна в итоге вынуждена будет капитулировать. До этого лидер США Дональд Трамп отмечал, что не примет никакого варианта завершения конфликта, кроме безоговорочной капитуляции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан при этом назвал заявления о капитуляции грезами.

Во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным Пезешкиан поблагодарил РФ за ее позицию в поддержку Исламской Республики на фоне агрессии США и Израиля.

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!