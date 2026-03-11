Политолог оценил громкие заявления Хегсета по поводу Ирана

Громкие заявления главы Пентагона Пита Хегсета по поводу Ирана ослабляют позицию США в конфликте на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, Николай Межевич.

«По эмоциональности Пит Хегсет очень даже обгоняет Геббельса. <…> Когда же в роли пропагандиста выступает белка-истеричка, коим является министр обороны США, это выглядит странно. И я не думаю, что в данном случае президент Соединенных Штатов этого не заметил», — сказал эксперт.

Уже очевидно, что у США и Израиля блицкриг в Иране не получился, добавил он.

9 марта Хегсет заявил, что война с Ираном «только начинается», а страна в итоге вынуждена будет капитулировать. До этого лидер США Дональд Трамп отмечал, что не примет никакого варианта завершения конфликта, кроме безоговорочной капитуляции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан при этом назвал заявления о капитуляции грезами.

Во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным Пезешкиан поблагодарил РФ за ее позицию в поддержку Исламской Республики на фоне агрессии США и Израиля.

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.