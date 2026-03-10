Уиткофф утверждает, что Россия не делится с Ираном разведданными

Уиткофф: Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном

Российская сторона сообщила США, что не делится разведданными с Ираном. Об этом в интервью CNBC заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, об этом стало известно из вчерашнего разговора главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора детально не обсуждали вопрос снятия американских санкций с российской нефти.

После переговоров Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне Владимир Путин заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану.