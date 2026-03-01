«Непопулярная война». В России объяснили, как война с Ираном может навредить США

Начав борьбу с иранским режимом, президент США Дональд Трамп сильно рискует увязнуть в войне, которую он сам клеймил и презирал во время своей предвыборной программы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Трамп рискует, начиная войну с Ираном, в которой он запросто может увязнуть. Уверен, что многие не забудут ему, как он сам клеймил и проклинал бессмысленные войны и обвинял всех своих предшественников, что они вели ненужные американцам конфликты далеко от территории США. Конечно, задействование всей мощи американской против Ирана не может не дать результат, но поскольку у Тегерана главная цель на данный момент выжить и сохранить режим, то отвечать они могут достаточно долго и эффективно», — заявил политолог.

По его мнению, чем дольше будет сопротивляться Иран, тем больше проблем будет возникать у Трампа внутри США.

«В Штатах война непопулярная. Американцы не понимают, зачем им нужно воевать против Ирана. Кроме того, Трамп не запрашивал у конгресса разрешения на удар, что противоречит конституции. Когда Буш вторгался в Ирак, то он получил разрешение конгресса, и в этом смысле он действовал более корректно. Так что Трампу, конечно, нужен быстрый успех», — пояснил Лукьянов.

С Израилем ситуация тоже не такая однозначная, потому что, с одной стороны, вся израильская политика была выстроена на том, что Иран – это главная экзистенциальная угроза, а с другой стороны, народ страны тоже устал от постоянной войны, которая длится с 2023 года, считает эксперт.

«Люди в Израиле тоже несколько устали от этого состояния войны, которое с 2023 года не прекращается ни на день. Кроме того, внутренне общество расколото в особенности в отношении премьер-министра Нетаньяху. Многие уверены, что все это делается, чтобы отвлечь внимание от юридических проблем премьера и его коррупционных дел. Так что долгая война против Ирана также не в интересах Израиля», — заключил Лукьянов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные агентства. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что месть за смерть аятоллы — законное право Тегерана.