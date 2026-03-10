В Кремле заявили о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине

Песков: все заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине

В настоящий момент все стороны заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, действительно, все заинтересованы в скорейшем прекращении огня — здесь трудно с этим спорить», — отметил он, комментируя сообщение Вашингтона о призыве президента США Дональда Трампа в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным к скорейшему завершению конфликта на Украине.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Разговор двух лидеров длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США. Главы государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ушаков уточнил, что разговор двух лидеров длился около часа, диалог состоялся по инициативе американского лидера. Он также добавил, что Путин в ходе беседы отметил успешное продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

