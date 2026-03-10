В Кремле заявили о готовности России помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Песков: РФ готова в меру оказать содействие в разрешении конфликта США и Ирана

После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нельзя сделать вывод, что Москва могла бы стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но она готова оказать содействие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин до начала боевой фазы предлагал различные варианты посредничества и наших добрых услуг. Многие из этих предложений на столе. Россия готова в меру оказать содействие, будет рада это сделать», — сказал представитель Кремля.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

Разговор Путина и Трампа длился около часа. Они выразили готовность к регулярному общению. Ушаков добавил, что эта беседа будет иметь практическое значение для работы России и США.

Позже Ушаков добавил, что главы двух стран сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

Ранее Путин обещал передать Ирану опасения арабских стран из-за атак на инфраструктуру.