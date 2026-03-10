Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию в ближайшее время

ТАСС: Гросси до конца текущей недели посетит Россию
Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси до конца текущей недели посетит Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Такой визит ожидается в конце недели», — рассказал источник.

В ноябре прошлого года Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) на период с 2027 по 2031 годы. Министерство иностранных дел республики заявило, что действующий гендиректор МАГАТЭ содействует международному миру и безопасности посредством открытого, эффективного и актуального управления.

Позднее сам дипломат рассказал, что поддерживает хорошие отношения со всеми странами — членами ООН. Также, по словам Рафаэля Гросси, он сохраняет открытым канал диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва высоко ценит взаимодействие с МАГАТЭ и подойдет комплексно к вопросу выдвижения Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности Украины.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!