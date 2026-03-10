Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию в ближайшее время

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси до конца текущей недели посетит Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Такой визит ожидается в конце недели», — рассказал источник.

В ноябре прошлого года Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) на период с 2027 по 2031 годы. Министерство иностранных дел республики заявило, что действующий гендиректор МАГАТЭ содействует международному миру и безопасности посредством открытого, эффективного и актуального управления.

Позднее сам дипломат рассказал, что поддерживает хорошие отношения со всеми странами — членами ООН. Также, по словам Рафаэля Гросси, он сохраняет открытым канал диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва высоко ценит взаимодействие с МАГАТЭ и подойдет комплексно к вопросу выдвижения Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности Украины.