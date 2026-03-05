Размер шрифта
МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности Украины

ТАСС: МАГАТЭ приняло проукраинскую резолюцию по ядерной безопасности
Lisa Leutner/AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло проукраинскую резолюцию по ядерной безопасности, она не несет юридических последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, 20 стран проголосовали «за», еще десять государств воздержались.

Проект резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, которые имеют критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине» принят, но он не несет никаких юридических последствий, указал источник.

18 февраля сообщалось, что Южно-Украинская АЭС могла скрыть от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) наличие технических проблем, вызывающих угрозу ее безопасной эксплуатации.

До этого МАГАТЭ подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Тогда глава агентства Рафаэль Гросси призвал все стороны к сдержанности. Он подчеркнул, что эскалация ситуации в энергетической системе создает серьезные риски для ядерной безопасности.

