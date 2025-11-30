На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает открытый диалог с Путиным

Albert Otti/Global Look Press

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сохраняет открытым канал диалога с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на критику. Об этом сообщает Repubblica.

Говоря о своей кандидатуре на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Гросси рассказал, что поддерживает хорошие отношения со всеми государствами-членами Совета Безопасности ООН. Глава МАГАТЭ рассчитывает на то, что ни одна из этих стран не наложит вето на его избрание.

28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона высоко ценит взаимодействие с МАГАТЭ и подойдет комплексно к вопросу выдвижения Гросси на пост генерального секретаря ООН.

До этого Аргентина официально представила главу МАГАТЭ на пост генсека ООН на период 2027–2031 годов.

В аргентинском МИД сообщили, что его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного собеседника, а также приверженность уставу ООН делают Гросси прекрасным кандидатом на выполнение обязанностей на посту генерального секретаря международной организации.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к возможному назначению Гросси генсеком ООН.

