Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ на пост генсека ООН

Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН
Albert Otti/Global Look Press

Аргентина официально представила главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН на период 2027–2031 годов. Об этом сообщил аргентинский МИД на своем сайте.

«Гросси имеет блестящую карьеру, охватывающую более четырех десятилетий в качестве официального представителя аргентинского дипломатического корпуса, а в последнее время — в качестве главы МАГАТЭ, лидерские качества которого получили признание при его избрании на второй срок в 2023 году. Его основные достижения направлены на содействие международному миру и безопасности посредством открытого, эффективного и актуального управления с очевидными результатами», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного собеседника, а также приверженность уставу ООН делают Гросси прекрасным кандидатом на выполнение обязанностей на посту генерального секретаря международной организации.

До этого гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов активно сотрудничать с Москвой и Киевом для продвижения мирного урегулирования в случае своего избрания генсеком ООН.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к возможному назначению Гросси генсеком ООН.

