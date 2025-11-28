В Кремле оценили выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Российская сторона высоко ценит взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и подойдет комплексно к вопросу выдвижения Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это сотрудничество (происходит — прим. ред.) в непростых условиях», — заявил он.

По словам представителя Кремля, диалог ведется постоянно и Гросси обменивается с Россией данными. Он добавил, что российская сторона хорошо знает кандидата и будет подходить к данному вопросу комплексно.

До этого Аргентина официально представила главу МАГАТЭ на пост генсека ООН на период 2027–2031 годов.

В аргентинском МИД сообщили, что его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного собеседника, а также приверженность уставу ООН делают Гросси прекрасным кандидатом на выполнение обязанностей на посту генерального секретаря международной организации.

До этого гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов активно сотрудничать с Москвой и Киевом для продвижения мирного урегулирования в случае своего избрания генсеком ООН.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к возможному назначению Гросси генсеком ООН.