Стало известно, в какую сумму обошлись США первые дни войны с Ираном

WP: США потратили боеприпасов на $5,6 млрд за первые два дня войны с Ираном
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

США за первые два дня войны против Ирана израсходовали боеприпасов на $5,6 млрд. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на трех американских чиновников.

«По данным трех американских чиновников, за первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на сумму 5,6 миллиардов долларов. Эта цифра подчеркивает растущую тревогу среди некоторых представителей конгресса по поводу скорости, с которой американские войска истощают скудные запасы самого современного американского вооружения», — пишет WP.

Издание отмечает, что цифра в $5,6 млрд показывает, насколько дорогостоящими были удары до того момента, как американцы отказались от использования высокоточных боеприпасов.

Также газета пишет, что для поддержки операции власти США перебрасывают ресурсы на Ближний Восток. А именно два официальных лица отметили, что Пентагон перенаправляет часть систем противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи, также военные используют имеющиеся в Индо-Тихоокеанском регионе и других локациях перехватчики Patriot.

При этом пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил WP, что сейчас у них есть «все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента».

Недавно руководитель проекта по Ирану и старший советник президента Международной кризисной группы Али Ваэз рассказал газете The Wall Street Journal, что руководство Ирана считает, что у США и Израиля в ближайшее время закончатся перехватчики, что позволит Тегерану нанести большой урон союзникам США на Ближнем Востоке и «продиктовать» условия прекращения огня.

До этого издание Politico написало, что европейские и азиатские партнеры США встревожены тем, что они могут остаться без американского оружия из-за военных действий в Иране.

Кроме того, официальный представитель генерального штаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отмечал, что США использовали резервы вооружений, которые Вашингтон сохранял для третьей мировой войны.

Также журналистка The Atlantic Нэнси Юсеф со ссылкой на представителя конгресса писала, что стоимость военной операции США против Ирана может составлять $1 млрд в день.

Ранее в США усомнились в словах Трама о скором завершении конфликта в Иране.

 
