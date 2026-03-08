Размер шрифта
Партнеры США испугались, что обещанное им оружие будет потрачено на Иран

Politico: трата американского оружия на удары по Ирану обеспокоила союзников США
Европейские и азиатские партнеры США встревожены перспективой остаться без обещанного им американского вооружения из-за военной кампании против Ирана. Об этом пишет Politico со ссылкой на официальных лиц из этих стран.

Издание отмечает, что после начала ударов по Ирану Пентагон стремительно расходует боеприпасы и перенацеливает производственные мощности на восполнение собственных запасов.

Страны Европы, чьи арсеналы и без того серьезно истощены многолетними поставками оружия Киеву, опасаются срыва поставок систем, необходимых им для сдерживания России. В Азии аналогичные риски видят в контексте возможного ослабления американского потенциала по противодействию Китаю и КНДР, говорится в статье.

Один из европейских чиновников подчеркнул, что используемые в американо-израильской операции против Ирана элементы вооружения — крылатые ракеты Tomahawk, перехватчики Patriot PAC-3 и корабельные системы ПВО — являются наиболее востребованными на мировом рынке.

Бывший высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства отметил, что масштабная кампания против Тегерана не закладывалась в расчеты арсенала на собственные нужды и поставки союзникам. По его словам, этот внезапно возникший фактор усугубит и без того напряженную «математику» снабжения.

Обеспокоенность из-за высокого расхода боеприпасов выражают и в самом Вашингтоне. Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что с таким подходом американская армия окажется не готова к одновременному сдерживанию России и Китая.

При этом Иран сумел нанести удары по радарам на американских военных базах в регионе, а их восстановление обойдется США в миллиарды долларов и займет годы.

Ранее Иран обвинил США в использовании оружия, заготовленного для Третьей мировой.

 
