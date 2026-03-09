Размер шрифта
Трамп оценил избрание нового верховного лидера Ирана

Трамп заявил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Президент США Дональд Трампа недоволен, что верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.

«Я недоволен», — сказал глава Белого дома.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил Хаменеи с избранием. Глава государства пожелал верховному лидеру успехов в решении стоящих перед ним непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.

Ранее стало известно, кому КСИР посвятил новую волну ракетных ударов по Израилю и базам США.

 
